Mulher fica ferida em acidente com Kombi na Dutra, em Taubaté

Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente com uma Kombi na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 111, sentido Rio de Janeiro, em Taubaté, na tarde desta sexta-feira (17). De acordo com informações da CCR RioSP, o acidente envolveu ao menos dois carros e uma moto. A vítima acabou presa sob o veículo e sofreu uma fratura em um dos membros inferiores.

Equipes de resgate da concessionária e do Corpo de Bombeiros realizaram o atendimento no local. A mulher foi retirada das ferragens consciente e orientada e, em seguida, encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté pela ambulância da concessionária.