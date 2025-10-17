17 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Mulher fica ferida em acidente com Kombi na Dutra, em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Motociclista ficou presa
Motociclista ficou presa

Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente com uma Kombi na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 111, sentido Rio de Janeiro, em Taubaté, na tarde desta sexta-feira (17). De acordo com informações da CCR RioSP, o acidente envolveu ao menos dois carros e uma moto. A vítima acabou presa sob o veículo e sofreu uma fratura em um dos membros inferiores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Equipes de resgate da concessionária e do Corpo de Bombeiros realizaram o atendimento no local. A mulher foi retirada das ferragens consciente e orientada e, em seguida, encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté pela ambulância da concessionária.

Durante o atendimento, o trânsito no trecho apresentou lentidão, mas foi liberado após a remoção dos veículos e limpeza da pista.

A dinâmica do acidente ainda não foi informada, e as causas serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal e pelas equipes da concessionária.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários