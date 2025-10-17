Taubaté quer 600 novas moradias pelo Minha Casa, Minha Vida

Habitação
A Prefeitura de Taubaté espera construir até 600 novas moradias na cidade por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. A informação foi repassada à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Neneca (PDT).
Programa
Segundo a Prefeitura, o projeto encontra-se "atualmente em fase de análise na plataforma federal". "As etapas de inscrição e documentação foram integralmente cumpridas pela municipalidade, mas os prazos de execução dependem exclusivamente da tramitação administrativa do programa".
Fila
A fila da habitação tem crescido em Taubaté desde 2020. Em setembro daquele ano, eram 2.146 inscritos no programa habitacional do município. Em março de 2021, eram 2.343 pessoas. Em junho de 2023, eram 3.222. Em dezembro de 2023, eram 3.443. Em maio de 2025, eram 7.718. E em setembro desse ano, eram 8.250 pessoas.
Balanço
Na eleição de 2020, o ex-prefeito José Saud (PP) prometeu construir 2.000 moradias na cidade, mas nenhuma foi feita durante o governo dele, entre 2021 e 2024. No ano passado, em parceria com o governo estadual, foi anunciada a construção de 128 moradias, mas o projeto ainda não saiu do papel.
Plano
Ainda na resposta à Câmara, a Prefeitura afirmou que "está desenvolvendo o Plano Municipal de Habitação, que trará diagnóstico atualizado do déficit habitacional e servirá de norte para a política habitacional do município pelos próximos 10 anos".