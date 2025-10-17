Taubaté quer 600 novas moradias pelo Minha Casa, Minha Vida

Habitação

A Prefeitura de Taubaté espera construir até 600 novas moradias na cidade por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. A informação foi repassada à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Neneca (PDT).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Programa

Segundo a Prefeitura, o projeto encontra-se "atualmente em fase de análise na plataforma federal". "As etapas de inscrição e documentação foram integralmente cumpridas pela municipalidade, mas os prazos de execução dependem exclusivamente da tramitação administrativa do programa".