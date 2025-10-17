Taubaté ajuizou esse ano 1,9 mil ações contra inadimplentes

Processos

Nos primeiros oito meses e meio do ano, a Prefeitura de Taubaté ajuizou 1.924 ações contra contribuintes inadimplentes. Nesses processos, o município cobra R$ 13,678 milhões, o que representa uma média de R$ 7,1 mil por ação.

Balanço

O balanço, referente ao período de janeiro a 15 de setembro, foi repassado pela Prefeitura à Câmara, em resposta a requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).