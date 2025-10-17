Chuvas: obra na Av. do Povo e Campos Elíseos terá início em abril

Obras
A Prefeitura de Taubaté assinou a ordem de serviço para o início das obras de macrodrenagem na Avenida do Povo e no bairro Campos Elíseos, áreas em que os alagamentos são constantes na cidade. "Agora, o serviço entra na fase de projeto executivo, e os trabalhos devem começar em abril [do ano que vem], após o período de chuvas. A estimativa de conclusão [das obras] é o final de 2026", informou o município.
Convênio
As obras, que custarão R$ 21,668 milhões, serão realizadas por meio de um convênio com o governo estadual, que repassará R$ 13,99 milhões via Fehidro (Fundo Estadual dos Recursos Hídricos). Os outros R$ 7,67 milhões serão aportados pela Prefeitura.
Campos Elíseos
No Campos Elíseos será feito parque alagável, bacia de detenção e substituição da rede de macrodrenagem. A vencedora da licitação foi a empresa Fasul, de Mogi das Cruzes (SP), com proposta de R$ 11,4 milhões - o valor máximo era de R$ 14,9 milhões. O prazo para execução do serviço é de 12 meses.
Avenida do Povo
Na Avenida do Povo será feita a duplicação da rede de macrodrenagem e a adequação da rede de microdrenagem. A vencedora da licitação foi a empresa Land Vale, de Jacareí, com proposta de R$ 10,2 milhões - o valor máximo era de R$ 13,6 milhões. O prazo para execução do serviço é de 9 meses.