Chuvas: obra na Av. do Povo e Campos Elíseos terá início em abril

Obras

A Prefeitura de Taubaté assinou a ordem de serviço para o início das obras de macrodrenagem na Avenida do Povo e no bairro Campos Elíseos, áreas em que os alagamentos são constantes na cidade. "Agora, o serviço entra na fase de projeto executivo, e os trabalhos devem começar em abril [do ano que vem], após o período de chuvas. A estimativa de conclusão [das obras] é o final de 2026", informou o município.

Convênio

As obras, que custarão R$ 21,668 milhões, serão realizadas por meio de um convênio com o governo estadual, que repassará R$ 13,99 milhões via Fehidro (Fundo Estadual dos Recursos Hídricos). Os outros R$ 7,67 milhões serão aportados pela Prefeitura.