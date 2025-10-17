17 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
TEATRO COLINAS

Drama e K-Pop são atrações no fim de semana em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Teatro Colinas apresenta 'Caçadoras do K-Pop'
O Teatro Colinas encerra a semana com uma peça dramática e diversão juvenil com o fenômeno K-Pop.

"Entre Irmãos"

Na sábado (18), às 20h, Fernando Pavão e Otávio Martins encenam a peça "Entre Irmãos". O enredo acompanha o reencontro de dois irmãos no velório do pai após 25 anos de afastamento. Conflito e ressentimentos se aprofundam até que uma revelação do passado muda o ponto de vista de ambos.

"Caçadoras do K-Pop"

No sábado (18), às 15h e domingo (19), com duas sessões, uma às 15h e outra às 17h, as estrelas do K-Pop Rumi, Mira e Zoey usam suas identidades secretas de caçadoras para proteger os fãs de uma ameaça sobrenatural, enfrentando uma boy band rival formada por demônios disfarçados. O espetáculo "Caçadoras do K-Pop" fala de amizade, sororidade e união entre meninas com muita música e dança.

Os ingressos variam de R$ 35 a R$ 100

O teatro fica na avenida São João, nº 2000,  Jardim das Colinas, São José dos Campos

