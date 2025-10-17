Drama e K-Pop são atrações no fim de semana em São José

O Teatro Colinas encerra a semana com uma peça dramática e diversão juvenil com o fenômeno K-Pop.

"Entre Irmãos"

Na sábado (18), às 20h, Fernando Pavão e Otávio Martins encenam a peça "Entre Irmãos". O enredo acompanha o reencontro de dois irmãos no velório do pai após 25 anos de afastamento. Conflito e ressentimentos se aprofundam até que uma revelação do passado muda o ponto de vista de ambos.

"Caçadoras do K-Pop"