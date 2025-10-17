Agora: engavetamento deixa feridos na Dutra em São José

Um engavetamento envolvendo cinco veículos foi registrado na manhã desta sexta-feira (17) na Rodovia Presidente Dutra, altura do km 139, no sentido São Paulo, região do bairro Eugênio de Melo, em São José dos Campos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas, sendo uma delas presa nas ferragens. As equipes de resgate realizaram rapidamente o trabalho de extricação, garantindo a retirada segura da vítima.

Após o resgate, as duas vítimas receberam atendimento da concessionária Rio-SP, responsável pela administração da via, e foram encaminhadas para hospitais da região.