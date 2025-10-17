17 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Agora: engavetamento deixa feridos na Dutra em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente na Dutra
Acidente na Dutra

Um engavetamento envolvendo cinco veículos foi registrado na manhã desta sexta-feira (17) na Rodovia Presidente Dutra, altura do km 139, no sentido São Paulo, região do bairro Eugênio de Melo, em São José dos Campos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas, sendo uma delas presa nas ferragens. As equipes de resgate realizaram rapidamente o trabalho de extricação, garantindo a retirada segura da vítima.

Após o resgate, as duas vítimas receberam atendimento da concessionária Rio-SP, responsável pela administração da via, e foram encaminhadas para hospitais da região.

O acidente causou lentidão no tráfego durante o atendimento, mobilizando bombeiros, socorristas e equipes de apoio. As causas do engavetamento ainda estão sendo investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários