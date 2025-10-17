São Sebastião apresenta o 9º Encontro de Autos Antigos

São Sebastião promove, de 24 a 26 de outubro, o 9º Encontro de Autos Antigos 'Edson Duarte'. O evento combina a exposição de modelos clássicos com uma programação cultural diversificada, no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico.

O Encontro é um dos maiores do gênero na região, atraindo amantes de veículos antigos e colecionadores, além de turistas com estrutura de foodtrucks para alimentação, ambiente pet friendly e espaço kids para diversão infantil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp