São Sebastião apresenta o 9º Encontro de Autos Antigos

São Sebastião promove, de 24 a 26 de outubro, o 9º Encontro de Autos Antigos 'Edson Duarte'. O evento combina a exposição de modelos clássicos com uma programação cultural diversificada, no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico.
O Encontro é um dos maiores do gênero na região, atraindo amantes de veículos antigos e colecionadores, além de turistas com estrutura de foodtrucks para alimentação, ambiente pet friendly e espaço kids para diversão infantil.
A programação musical será um dos grandes destaques desta edição. O público poderá curtir shows de bandas como Old Chevy e Triton, além de uma apresentação especial com o Bon Jovi Cover e da performance do grupo de folk e bluegrass O Bardo e o Banjo.
Confira a agenda completa:
Dia 24/10 (Sexta-Feira) - 17h às 22h
17h - Abertura do Evento
17h - Caipira Philaderpho e o Caminhãozinho Anastácio na Tenda do Complexo Turístico
17h - Intervenção Passatempo de Antigamente - Jogos Artesanais na Tenda do Complexo Turístico
17h - Rádio Vitrola na Tenda do Complexo Turístico
17h30 - Intervenção Blits da Alegria na Tenda do Complexo Turístico
18h - Intervenção Corrida Maluca na Tenda do Complexo Turístico
18h - Intervenção Pinups em Movimento na Tenda do Complexo Turístico
19h – Show com Banda Soul Clean no Anfiteatro
21h – Show com Banda Old Chevy no Anfiteatro
Dia 25/10 (Sábado) - 9h às 22h
9h - Abertura do Evento
10h - Caipira Philaderpho e o Caminhãozinho Anastácio na Tenda do Complexo Turístico
10h - Rádio Vitrola na Tenda do Complexo Turístico
10h30 - Intervenção Corrida Maluca na Tenda do Complexo Turístico
13h - Intervenção Pinups em Movimento na Tenda do Complexo Turístico
14h – Show com Claudio Milito
15h - Original Jazz Band no Anfiteatro
16h - Intervenção Passatempo de Antigamente - Jogos Artesanais na Tenda do Complexo Turístico
16h - Intervenção Blits da Alegria na Tenda do Complexo Turístico
18h – Show com O Bardo e o Banjo no Anfiteatro
21h – Show Cover Bon Jovi no Anfiteatro
Dia 26/10 (Domingo) - 9h às 18h
9h - Abertura do Evento
10h - Caipira Philaderpho e o Caminhãozinho Anastácio na Tenda do Complexo Turístico
10h - Intervenção Passatempo de Antigamente - Jogos Artesanais na Tenda do Complexo Turístico
10h30 - Intervenção Corrida Maluca na Tenda do Complexo Turístico
11h – Show com André Tavolaro Trio no Anfiteatro
12h30 - Intervenção Blits da Alegria na Tenda do Complexo Turístico
13h – Show com Almir Clemente Quarteto no Anfiteatro
15h30 – Show com Banda Triton no Anfiteatro
17h - Banda Municipal de São Sebastião ‘Maestro Manoel Ladislau de Mattos’ na Tenda do Complexo Turístico