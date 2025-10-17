17 de outubro de 2025
ANTIGOMOBILISMO

São Sebastião apresenta o 9º Encontro de Autos Antigos

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/ PMSS
Carros clássicos e de colecionadores estarão expostos no 9º Encontro de Autos Antigos ' Edson Duarte'
Carros clássicos e de colecionadores estarão expostos no 9º Encontro de Autos Antigos ' Edson Duarte'

São Sebastião promove, de 24 a 26 de outubro, o 9º Encontro de Autos Antigos 'Edson Duarte'. O evento combina a exposição de modelos clássicos com uma programação cultural diversificada, no Complexo Turístico da Rua da Praia, no Centro Histórico.

O Encontro é um dos maiores do gênero na região, atraindo amantes de veículos antigos e colecionadores, além de turistas com estrutura de foodtrucks para alimentação, ambiente pet friendly e espaço kids para diversão infantil.

A programação musical será um dos grandes destaques desta edição. O público poderá curtir shows de bandas como Old Chevy e Triton, além de uma apresentação especial com o Bon Jovi Cover e da performance do grupo de folk e bluegrass O Bardo e o Banjo.

Confira a agenda completa:

Dia 24/10 (Sexta-Feira) - 17h às 22h

17h - Abertura do Evento

17h - Caipira Philaderpho e o Caminhãozinho Anastácio na Tenda do Complexo Turístico

17h - Intervenção Passatempo de Antigamente - Jogos Artesanais na Tenda do Complexo Turístico

17h - Rádio Vitrola na Tenda do Complexo Turístico

17h30 - Intervenção Blits da Alegria na Tenda do Complexo Turístico

18h - Intervenção Corrida Maluca na Tenda do Complexo Turístico

18h - Intervenção Pinups em Movimento na Tenda do Complexo Turístico

19h – Show com Banda Soul Clean no Anfiteatro

21h – Show com Banda Old Chevy no Anfiteatro

 

Dia 25/10 (Sábado) - 9h às 22h

9h - Abertura do Evento

10h - Caipira Philaderpho e o Caminhãozinho Anastácio na Tenda do Complexo Turístico

10h - Rádio Vitrola na Tenda do Complexo Turístico

10h30 - Intervenção Corrida Maluca na Tenda do Complexo Turístico

13h - Intervenção Pinups em Movimento na Tenda do Complexo Turístico

14h – Show com Claudio Milito

15h - Original Jazz Band no Anfiteatro

16h - Intervenção Passatempo de Antigamente - Jogos Artesanais na Tenda do Complexo Turístico

16h - Intervenção Blits da Alegria na Tenda do Complexo Turístico

18h – Show com O Bardo e o Banjo no Anfiteatro

21h – Show Cover Bon Jovi no Anfiteatro

 

Dia 26/10 (Domingo) - 9h às 18h

9h - Abertura do Evento

10h - Caipira Philaderpho e o Caminhãozinho Anastácio na Tenda do Complexo Turístico

10h - Intervenção Passatempo de Antigamente - Jogos Artesanais na Tenda do Complexo Turístico

10h30 - Intervenção Corrida Maluca na Tenda do Complexo Turístico

11h – Show com André Tavolaro Trio no Anfiteatro

12h30 - Intervenção Blits da Alegria na Tenda do Complexo Turístico

13h – Show com Almir Clemente Quarteto no Anfiteatro

15h30 – Show com Banda Triton no Anfiteatro

17h - Banda Municipal de São Sebastião ‘Maestro Manoel Ladislau de Mattos’ na Tenda do Complexo Turístico

