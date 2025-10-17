Homem morre após trator tombar em sítio do Vale

Um homem de 49 anos morreu na noite desta quinta-feira (16) depois de ser atingido por um trator que tombou em um sítio na zona rural de Cunha.

A vítima chegou a ser socorrida com vida e encaminhada à Santa Casa de Cunha, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como morte acidental e morte suspeita, sem autoria.

De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa da vítima, contou que estava dentro de casa com uma criança quando ouviu a buzina do trator. Ao sair, viu o veículo tombado no terreno do sítio e uma “cor azul” que reconheceu como sendo a roupa do marido.