Homem morre após trator tombar em sítio do Vale

Um homem de 49 anos morreu na noite desta quinta-feira (16) depois de ser atingido por um trator que tombou em um sítio na zona rural de Cunha.
A vítima chegou a ser socorrida com vida e encaminhada à Santa Casa de Cunha, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como morte acidental e morte suspeita, sem autoria.
De acordo com o boletim de ocorrência, a esposa da vítima, contou que estava dentro de casa com uma criança quando ouviu a buzina do trator. Ao sair, viu o veículo tombado no terreno do sítio e uma “cor azul” que reconheceu como sendo a roupa do marido.
Sem sinal de celular no local, ela correu para pedir ajuda à vizinha, do bairro dos Carneiros. Ao retornarem, encontraram o marido caído ao lado do trator, com marcas de pneu no peito, indício de que teria sido atropelado pela máquina após o tombamento.
Ainda segundo o registro, o caseiro do sítio sofreu escoriações leves na testa e foi conduzido ao hospital de Cunha. A mulher não presenciou o exato momento do acidente e acredita que o trator desceu um barranco, perdeu o controle e tombou sobre o marido. Não há câmeras de segurança no local.
Local e atendimento.
Embora o acidente tenha ocorrido na zona rural de Cunha, o endereço preciso não pôde ser informado no registro, pois a declarante não soube apontá-lo com exatidão.
A comunicação à polícia foi feita a partir da Santa Casa, onde a vítima deu entrada por volta das 20h e teve o óbito confirmado. Por causa do encaminhamento imediato ao hospital, não houve preservação do local por equipes da Polícia Militar — os policiais foram avisados pela própria Santa Casa.
O caso será remetido à unidade policial de Cunha para apuração. A tendência é que a investigação colha depoimentos dos envolvidos, analise a dinâmica de tombamento do trator e verifique condições de terreno e do equipamento que possam ter contribuído para o acidente.