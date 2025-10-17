Partes: o luxo do essencial

Na última terça-feira 14, acompanhei o shootingda marca chilenaPARTES, que estreia nesta edição do São Paulo Fashion Week, e tive a sensação de estar diante de um propósito - não apenas de moda - mas de um novo modo de pensar o vestir.

A marca é assinada pela estilista chilena LupeGajardo, um dos nomes mais relevantes da moda latino-americana contemporânea. Primeira designer do Chile a desfilar na Semana de Moda de Nova York em 2015, e na sequência em 2016 foireconhecida pela WGSN como “Labelto Follow” na América Latina.Lupe construiu sua trajetória unindo rigor técnico, sensibilidade estética e responsabilidade ambiental.