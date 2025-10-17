Partes: o luxo do essencial

Na última terça-feira 14, acompanhei o shootingda marca chilenaPARTES, que estreia nesta edição do São Paulo Fashion Week, e tive a sensação de estar diante de um propósito - não apenas de moda - mas de um novo modo de pensar o vestir.
A marca é assinada pela estilista chilena LupeGajardo, um dos nomes mais relevantes da moda latino-americana contemporânea. Primeira designer do Chile a desfilar na Semana de Moda de Nova York em 2015, e na sequência em 2016 foireconhecida pela WGSN como “Labelto Follow” na América Latina.Lupe construiu sua trajetória unindo rigor técnico, sensibilidade estética e responsabilidade ambiental.
Agora, ela apresenta ao público brasileiro a PARTES, uma marca que nasce com um propósito claro: propor uma moda inteligente, sustentável, atual, impactante e emocionalmente conectada ao tempo em que vivemos.
A PARTES surge como um método único entre a alta costura e o zero waste (desperdício zero na produção).
De um lado, o domínio técnico do moulage, uma técnica de modelagem onde o tecido é moldado diretamente em um manequim ou corpo vivo para criar uma peça de roupa. Umatécnica frequentemente usada na alta-costura, que ao invés de trabalhar com moldes planos em papel, a moulage permite visualizar o caimento, volume e detalhes do modelo em tempo real, resultando em uma peça mais intuitiva e artesanal.
Do outro lado, a consciência de que 80% do impacto ambiental de uma peça é definido na etapa de criação e que, portanto, o design precisa ser o primeiro ato de sustentabilidade.
“O moulage é uma técnica intuitiva”, me contou Lupe. “É uma técnica muito ligada à arte e ao movimento do vestuário, já que quem “decide” a silhueta final é o tecido com o qual se trabalha”
Lupe utiliza-se de moldes retangulares e quadrados, que à primeira vista poderiam parecer limitadores, e que se transformam em peças que mais parecem obras de arte, com caimentos que respeitam o material e a anatomia.
“Para mim, o luxo não está mais no excesso, mas na honestidade do processoe na durabilidade do design”, diz Lupe. “Minha formação em alta costura me ensinou o rigor do ofício, da técnica e do uso de materiais nobres e duráveis. Tudo isso se transmite nesta nova proposta que convida a viver e vestir com liberdade e consciência”
Ao longo do ensaio que acompanhei, o que mais me chamou atenção – além das peças claro - foi o olhar concentrado da Lupe ao ajeitar cada look, um olhar de quem pensa a roupa como extensão do corpo e da consciência.
Também pude conhecer Mariana Pattaro, responsável pela estratégia e comercialização da marca no Brasil, que me contou o quanto essa chegada vai além de uma pop-up dentro do SPFW.
“A estreia da PARTES na SPFW marca o início de um diálogo importante entre Chile e Brasil, uma colaboração latino-americana. Mais do que apresentar uma coleção, queremos apresentar um método: uma nova forma de pensar a roupa, o design e o consumo. A ideia é usar esse momento como plataforma para conexões: com marcas, parceiros de produção e o público final. Depois da SPFW, vamos estruturar a produção local e o plano é aprofundar a presença no Brasil com colaborações locais e uma expansão estruturada da linha, sempre mantendo a produção ética e o DNA do zero waste.”
A PARTES chega ao Brasil num momento em que o público local vem redescobrindo o valor do feito à mão, do personalizado, do produto com mais significado, com mais autenticidade. E é simbólico que essa conversa esteja presente dentro do SPFW, o evento que sempre funcionou como vitrine do novo.
Confesso que sai encantada pelo que vi e com uma lista significativa de desejos, mas mais que isso, sai pensando que talvez o nome “PARTES” resuma muito da essência da marca: se a moda é feita de partes, talvez o essencial agora seja unir as que ainda estavam separadas: a estética e a técnica, o desejo e o propósito, nós e o planeta.
