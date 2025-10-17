Graziela Aguiar em noite encantadora para lançamento de livro

Uma noite de emoção, ternura e muita inspiração marcou o lançamento da coleção EYE FRIENDS, da oftalmologista pediátrica Graziela Aguiar, na última quarta-feira (15). O evento, que aconteceu na charmosa Enoteca Ferretti, no Madri Open Mall, em São José dos Campos, reuniu familiares, amigos, colegas médicos e convidados especiais para celebrar esse lindo projeto literário dedicado às crianças.
A noite de autógrafos teve clima de festa — e um toque de carinho em cada detalhe. Entre brindes, abraços e muitos sorrisos, Graziela encantou a todos com sua simpatia e entusiasmo ao apresentar os livros que unem ciência, empatia e imaginação.
A coleção EYE FRIENDS traz quatro personagens encantadores, cada um com uma condição ocular diferente, que ensinam de forma lúdica sobre inclusão, diversidade, empatia e o cuidado com a visão desde a infância. Uma verdadeira celebração do olhar — no sentido mais bonito da palavra.
Mais do que um lançamento literário, o evento foi uma demonstração de amor e propósito. Como bem resume a própria autora, o EYE FRIENDS é um convite para enxergar o mundo com mais cor, sensibilidade e compreensão.
Os exemplares já estão disponíveis no consultório da Dra. Graziela, na Avenida 9 de Julho, 394, Sala 14 – Vila Adyana, em São José dos Campos. Informações e pedidos pelo WhatsApp (12) 99651-2121.