VALE: Mulher é presa com crack em carro de aplicativo

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 80,8, sentido litoral, durante uma operação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR). O caso ocorreu nesta semana, durante fiscalização de rotina próxima à base 99/2.

Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo Renault Sandero vermelho, utilizado para transporte por aplicativo, foi abordado e nada de irregular foi encontrado com o motorista. No entanto, durante a vistoria, os policiais localizaram uma mochila com cerca de 600 gramas de crack, já fracionados em porções para venda, que estava com uma das passageiras.