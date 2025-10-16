VALE: Mulher é presa com crack em carro de aplicativo

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na Rodovia dos Tamoios (SP-099), na altura do km 80,8, sentido litoral, durante uma operação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR). O caso ocorreu nesta semana, durante fiscalização de rotina próxima à base 99/2.
Segundo a Polícia Rodoviária, o veículo Renault Sandero vermelho, utilizado para transporte por aplicativo, foi abordado e nada de irregular foi encontrado com o motorista. No entanto, durante a vistoria, os policiais localizaram uma mochila com cerca de 600 gramas de crack, já fracionados em porções para venda, que estava com uma das passageiras.
A mulher confessou que havia pegado a droga em São Paulo e que faria a entrega em São Sebastião, recebendo R$ 600 pelo transporte.
Diante dos fatos, ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada ao Distrito Policial Central de Caraguatatuba, onde a prisão foi ratificada pela autoridade policial com base no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).
Foram apreendidos 500 gramas de crack (cerca de mil pedras) e um celular. O veículo e o motorista foram liberados para seguir viagem.