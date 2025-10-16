SJC: Câmara aprova mudanças em Plano Diretor, Zoneamento e Código

Votação

A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (16) três projetos do prefeito Anderson Farias (PSD) que visam alterar a Lei de Zoneamento, o Plano Diretor e o Código de Edificações. Os textos seguirão para sanção do prefeito.

Lei de Zoneamento

O projeto admite acesso controlado em loteamentos regulares da ZM1 (Zona Mista 1) destinados ao uso residencial unifamiliar exclusivo. Veda a construção de muros buscando preservar a permeabilidade visual da paisagem da planície dos rios Paraíba do Sul e Jaguari classificada como ZPA1 (Zona de Proteção Ambiental 1), permitindo cercas e alambrados. Flexibiliza parâmetros urbanísticos para aprovação de residências e comércios de baixa incomodidade em loteamentos regularizados de interesse social classificados como ZM5 (Zona Mista 5) que não atendam dimensões mínimas requeridas para construção de casas. Admite o SIR (Condomínio de Sítio de Recreio) na zona rural, a ser regulamentado em lei específica, entre outras alterações. Não haverá mudança no mapa de zoneamento.