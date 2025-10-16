Festa do Produtor Rural promove o agro em São Bento do Sapucaí

A Festa do Produtor Rural de São Bento do Sapucaí acontece entre os dias 17 e 19 de outubro na Praça Dr. Adhemar Pereira de Barros e oferece uma programação gratuita para promover a agronomia e a cultura local. O evento começa na sexta-feira com a abertura oficial e a exposição e venda de produtos agropecuários, destacando-se a entrega do Prêmio Mulher Agro Empreendedora e o show de Forró à Mineira, às 20h.

A festa também conta com a apresentação da Orquestra de Viola Caipira de São Bento do Sapucaí no sábado e o encerramento no domingo com a apresentação do Quarteto Caipira, às 20h.

