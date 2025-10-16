16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
AGROPECUÁRIA

Festa do Produtor Rural promove o agro em São Bento do Sapucaí

Por Da redação | São Bento do Sapucaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
São Bento do Sapucaí
São Bento do Sapucaí

A Festa do Produtor Rural de São Bento do Sapucaí acontece entre os dias 17 e 19 de outubro na Praça Dr. Adhemar Pereira de Barros e oferece uma programação gratuita para promover a agronomia e a cultura local. O evento começa na sexta-feira com a abertura oficial e a exposição e venda de produtos agropecuários, destacando-se a entrega do Prêmio Mulher Agro Empreendedora e o show de Forró à Mineira, às 20h.

A festa também conta com a apresentação da Orquestra de Viola Caipira de São Bento do Sapucaí no sábado e o encerramento no domingo com a apresentação do Quarteto Caipira, às 20h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para crianças, haverá área de lazer e brinquedos infláveis na tarde de domingo.

Durante todo o evento, técnicos do Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) estarão disponíveis para suporte e orientação aos produtores.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários