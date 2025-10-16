FLAI 2025: Ilhabela recebe Feira Literária e de Aventura gratuita

A FLAI (Feira Literária e de Aventura de Ilhabela) promove sua 12ª edição. Entre os dias 22 e 26 de outubro, o evento transformará o centro histórico de Ilhabela em um centro de arte e cultura abrangendo as mais variadas linguagens artísticas numa programação cultural gratuita e com atividades para todas as idades.

As ações acontecem no Centro Cultural da Vila e na Praça das Bandeiras e contam também com os tradicionais cortejos culturais, como o da "Turma do Sítio do Picapau Amarelo".

