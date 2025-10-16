Dorival Filho expõe desenhos em grafite em Taubaté

O artista plástico e músico taubateano Dorival Filho expõe desenhos em grafite no Centro Cultural de Taubaté. São 36 obras compondo a mostra gratuita "Entre o lápis e a música", que está aberta à visitação na Galeria Mestre Justino, até o dia 27 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Os desenhos exploram diversos temas como objetos, personagens de filmes e games, personalidades da música brasileira e do esporte.