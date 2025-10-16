Museu lança livro sobre dinossauros com a turma do Sítio

O livro infantojuvenil “Um dia no Museu – Na Trilha dos Dinossauros”, será lançado no sábado (18), a partir das 9h no Museu de História Natural de Taubaté. Além de homenagear o fundador do museu, o Dr. Herculano Alvarenga, o livro tem foco na paleontologia do Vale do Paraíba e busca promover o conhecimento e curiosidade pelo patrimônio regional, despertando os leitores para a valorização.
A programação de lançamento é aberta ao público de todas as idades e gratuita.
Personagens do Sítio do Picapau Amarelo participarão da festa e os visitantes serão recebidos com comidas típicas preparadas pela Tia Nastácia. Haverá ainda uma apresentação dos alunos da Escola de Artes Maestro Fêgo Camargo e uma exposição de artesanato regional.
O Museu de História Natural de Taubaté fica na rua Juvenal Dias de Carvalho, nº 111, Jardim do Sol.