16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PATRIMÔNIO

Museu lança livro sobre dinossauros com a turma do Sítio

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Museu de História Natural de Taubaté lança livro infantil sobre dinossauros
Museu de História Natural de Taubaté lança livro infantil sobre dinossauros

O livro infantojuvenil “Um dia no Museu – Na Trilha dos Dinossauros”, será lançado no sábado (18), a partir das 9h no Museu de História Natural de Taubaté.  Além de homenagear o fundador do museu, o Dr. Herculano Alvarenga, o livro tem foco na paleontologia do Vale do Paraíba e busca promover o conhecimento e curiosidade pelo patrimônio regional, despertando os leitores para a valorização.

A programação de lançamento é aberta ao público de todas as idades e gratuita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Personagens do Sítio do Picapau Amarelo participarão da festa e os visitantes serão recebidos com comidas típicas preparadas pela Tia Nastácia. Haverá ainda uma apresentação dos alunos da Escola de Artes Maestro Fêgo Camargo e uma exposição de artesanato regional.

O Museu de História Natural de Taubaté fica na rua Juvenal Dias de Carvalho, nº 111, Jardim do Sol.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários