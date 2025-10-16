Exther, finalista do Canta Comigo, faz show gratuito em SJC

Exther, finalista do programa Canta Comigo da Record TV, é a atração do projeto Sábados Musicais neste sábado (18), às 20h, no Cine Teatro Benedito Alves, no centro de São José dos Campos.
No show, a cantora interpretará grandes clássicos do jazz e do blues, como Route 66, Summertime e Fever, explorando o repertório cantoras consagradas como Sarah Vaughan, Nina Simone, Etta James, Billie Holiday e Dinah Washington. A apresentação conta com arranjos próprios e direção musical de Wil Bordieri, acompanhada por um quarteto: voz, guitarra, contrabaixo acústico e bateria.
O show é gratuito e solidário mediante a doação de um pacote de fubá ou trigo. A retirada deve ser feita pelo site.
O Cine Teatro Benedito Alves fica na rua Rui Dória, nº 935, Centro.