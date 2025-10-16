16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SÁBADOS MUSICAIS

Exther, finalista do Canta Comigo, faz show gratuito em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
David Benucci
Exther se apresenta no projeto Sábados Musicais, em São José dos Campos
Exther se apresenta no projeto Sábados Musicais, em São José dos Campos

Exther, finalista do programa Canta Comigo da Record TV, é a atração do projeto Sábados Musicais neste sábado (18), às 20h, no Cine Teatro Benedito Alves, no centro de São José dos Campos.

No show, a cantora interpretará grandes clássicos do jazz e do blues, como Route 66, Summertime e Fever, explorando o repertório cantoras consagradas como Sarah Vaughan, Nina Simone, Etta James, Billie Holiday e Dinah Washington. A apresentação conta com arranjos próprios e direção musical de Wil Bordieri, acompanhada por um quarteto: voz, guitarra, contrabaixo acústico e bateria.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O show é gratuito e solidário mediante a doação de um pacote de fubá ou trigo. A retirada deve ser feita pelo site.

O Cine Teatro Benedito Alves fica na rua Rui Dória, nº 935, Centro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários