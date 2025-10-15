Câmaras de Jacareí e de São José travam disputa pelo Urbanova

Urbanova

Dois procedimentos foram abertos nas Câmaras de Jacareí e de São José dos Campos para apurar suposta invasão do território de Jacareí pelo loteamento Urbanova, em São José.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

CPI

Em agosto, os vereadores de Jacareí abriram uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar o caso. A medida tem como base uma denúncia feita pelo ex-prefeito Benedicto Sérgio Lencioni, que comandou a cidade em dois mandatos (1977/1982 e 1997/2000).