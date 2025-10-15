Câmaras de Jacareí e de São José travam disputa pelo Urbanova

Urbanova
Dois procedimentos foram abertos nas Câmaras de Jacareí e de São José dos Campos para apurar suposta invasão do território de Jacareí pelo loteamento Urbanova, em São José.
CPI
Em agosto, os vereadores de Jacareí abriram uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar o caso. A medida tem como base uma denúncia feita pelo ex-prefeito Benedicto Sérgio Lencioni, que comandou a cidade em dois mandatos (1977/1982 e 1997/2000).
Denúncia
A denúncia seria referente ao ano de 1998, quando foi autorizada a implantação do loteamento Urbanova. A CPI quer apurar se imóveis situados no território de Jacareí estão recolhendo tributos a São José. "Tal situação demanda apuração minuciosa, não apenas pela relevância tributária, mas também pelo impacto no ordenamento territorial, no cadastro imobiliário, na arrecadação de IPTU e ISS e na prestação de serviços públicos à população", disse o vereador Paulinho do Esporte (Podemos), que preside a Câmara.
Frente
Para contrapor a CPI de Jacareí, no fim de setembro a Câmara de São José aprovou a criação da Frente Parlamentar do bairro do Urbanova. Segundo o requerimento, de autoria do vereador Sidney Campos (PSDB), o objetivo do grupo é "assegurar a proteção do território e do patrimônio público, garantir a adequada arrecadação de tributos, acompanhar a correta prestação de serviços públicos e fortalecer a segurança jurídica da comunidade local".
Preocupação
O vereador de São José afirmou que foi procurado por moradores do Urbanova "preocupados com a situação de serem anexados ao território do município de Jacareí", e que a frente parlamentar pretende ouvir ex-prefeitos de Jacareí e São José sobre o caso.