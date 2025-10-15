Emenda para permitir moradias em áreas industriais é retirada

Emenda

Após cobrança do governo, foi retirada a emenda que visava permitir a construção de moradias vinculadas a programas de habitação de interesse social em áreas industriais em São José dos Campos. A emenda havia sido assinada por 11 dos 13 vereadores da base aliada ao prefeito Anderson Farias (PSD).

Apresentada na noite da última quinta-feira (9), a emenda tinha autoria de Lino Bispo (PL) e coautoria de Claudio Apolinario (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP) e Sidney Campos (PSDB). Todos esses são aliados ao governo. Além deles, Roberto Chagas (PL), que migrou no mês passado para a oposição, era outro coautor.