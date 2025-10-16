VÍDEO: Professores do Poliedro são aplaudidos de pé pelos alunos

Professores do Colégio Poliedro de São José dos Campos foram surpreendidos nesta quarta-feira (15), dia dedicado aos educadores, com uma homenagem feita por todos os estudantes da unidade.
Os professores foram aplaudidos de pé pelos alunos ao longo dos corredores da escola, que publicou vídeos da iniciativa nas redes sociais. As imagens mostram professores se emocionando com os aplausos.
Entre os homenageados está um professor que completou 30 anos lecionando no Colégio Poliedro de São José dos Campos. Guilherme Bastos é engenheiro formado pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e atualmente dá aulas de química no Poliedro e também nas turmas preparatórias para o ITA.
Segundo a escola, a homenagem também foi realizada nas unidades de São Paulo e Campinas, com os professores “homenageados de maneira integrada por todos os estudantes”.
No total, mais de 350 professores foram aplaudidos de pé durante 1 minuto por todos os alunos, alunas e colaboradores da empresa.
Além disso, os professores foram presenteados com um voucher para ser usado em sessões de bem-estar e relaxamento em uma rede de spa.
Luis Gustavo Megiolaro, diretor-executivo de Unidades Escolares do Poliedro Educação, disse que a iniciativa buscou “valorizar os professores que formam o elo essencial da jornada do aprendizado”.