VÍDEO: Professores do Poliedro são aplaudidos de pé pelos alunos

Professores do Colégio Poliedro de São José dos Campos foram surpreendidos nesta quarta-feira (15), dia dedicado aos educadores, com uma homenagem feita por todos os estudantes da unidade.

Os professores foram aplaudidos de pé pelos alunos ao longo dos corredores da escola, que publicou vídeos da iniciativa nas redes sociais. As imagens mostram professores se emocionando com os aplausos.