PREFEITO e 1ª DAMA

URGENTE: Anderson e Sheila anunciam separação em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Sheila Thomaz e Anderson Farias
Sheila Thomaz e Anderson Farias

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), anunciou nesta quarta-feira (15) que decidiu, em comum acordo, “seguir caminhos pessoais distintos” da mulher e primeira-dama Sheila Thomaz. Eles se casaram em 21 de janeiro de 1995 e têm três filhos.

A informação foi divulgada por meio de nota. No texto, a Prefeitura diz que o prefeito seguirá exercendo normalmente suas funções, com foco na cidade, nas ações, obras e metas do Plano de Gestão, “assegurando a continuidade dos serviços públicos e dos projetos em andamento”.

Sheila Thomaz deixará a presidência do Fundo Social de Solidariedade para se dedicar a projetos pessoais e profissionais. A Prefeitura disse que a transição será técnica e planejada, sem interrupção dos atendimentos à população.

“A Prefeitura registra agradecimento pelo trabalho e pela dedicação de Sheila à cidade durante sua gestão à frente do Fundo Social. Agradecemos as manifestações de carinho e pedimos compreensão e respeito à privacidade do prefeito, de Sheila e de toda a família”, diz o comunicado.

“Assuntos da vida privada não se confundem com as responsabilidades públicas”, completou a administração.

