URGENTE: Anderson e Sheila anunciam separação em São José

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), anunciou nesta quarta-feira (15) que decidiu, em comum acordo, “seguir caminhos pessoais distintos” da mulher e primeira-dama Sheila Thomaz. Eles se casaram em 21 de janeiro de 1995 e têm três filhos.

A informação foi divulgada por meio de nota. No texto, a Prefeitura diz que o prefeito seguirá exercendo normalmente suas funções, com foco na cidade, nas ações, obras e metas do Plano de Gestão, “assegurando a continuidade dos serviços públicos e dos projetos em andamento”.