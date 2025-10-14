Av. do Povo: Câmara aprova brecha para eventos na área coberta

Votação

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (14), por unanimidade, o projeto que altera os critérios para uso da Avenida do Povo. Aprovado em duas votações, o texto seguirá para análise do prefeito Sérgio Victor (Novo), que poderá sancioná-lo ou vetá-lo.

Avenida

Pela lei atual, que é de autoria do vereador Jessé Silva (Podemos) e está vigente desde 2019, somente eventos listados no calendário oficial do município podem usar a área coberta da Avenida do Povo. Pelo projeto aprovado nessa terça-feira, que também é de autoria de Jessé, a restrição valerá também para a área de dispersão da avenida.