Câmara rejeita veto de Sérgio a tratamento de depressão nas UBSs

Veto
A Câmara de Taubaté derrubou nessa terça-feira (14) o veto do prefeito Sérgio Victor (Novo) ao projeto do vereador Neneca (PDT) que visa obrigar todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município a oferecerem atendimento contra a depressão infantil e na adolescência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Mensagem
Para justificar o veto, o prefeito alegou que o projeto, por tratar da organização administrativa e dos serviços públicos de saúde, invade a competência exclusiva do chefe do Executivo.
Atendimento
Ainda na justificativa do veto, o prefeito reconheceu a importância do tratamento da depressão infantil e na adolescência, mas destacou que se trata de um transtorno mental relevante, que requer intervenções plurais e uma equipe multiprofissional, e que a oferta desses cuidados não seria viável na atenção primária de saúde.
Votação
Apenas a vereadora Vivi da Rádio (Republicanos) votou pela manutenção do veto. Com a derrubada do veto, a lei será promulgada pela Câmara.