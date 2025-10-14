16 de outubro de 2025
TAUBATÉ

Câmara rejeita veto de Sérgio a tratamento de depressão nas UBSs

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Viviane Ângelo/CMT
Prefeito alegou que projeto seria inconstitucional e inviável, mas veto foi derrubado pelos vereadores
Prefeito alegou que projeto seria inconstitucional e inviável, mas veto foi derrubado pelos vereadores

Veto
A Câmara de Taubaté derrubou nessa terça-feira (14) o veto do prefeito Sérgio Victor (Novo) ao projeto do vereador Neneca (PDT) que visa obrigar todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município a oferecerem atendimento contra a depressão infantil e na adolescência.

Mensagem
Para justificar o veto, o prefeito alegou que o projeto, por tratar da organização administrativa e dos serviços públicos de saúde, invade a competência exclusiva do chefe do Executivo.

Atendimento
Ainda na justificativa do veto, o prefeito reconheceu a importância do tratamento da depressão infantil e na adolescência, mas destacou que se trata de um transtorno mental relevante, que requer intervenções plurais e uma equipe multiprofissional, e que a oferta desses cuidados não seria viável na atenção primária de saúde.

Votação
Apenas a vereadora Vivi da Rádio (Republicanos) votou pela manutenção do veto. Com a derrubada do veto, a lei será promulgada pela Câmara.

