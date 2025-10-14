Câmara rejeita veto de Sérgio a tratamento de depressão nas UBSs

Veto

A Câmara de Taubaté derrubou nessa terça-feira (14) o veto do prefeito Sérgio Victor (Novo) ao projeto do vereador Neneca (PDT) que visa obrigar todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município a oferecerem atendimento contra a depressão infantil e na adolescência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Mensagem

Para justificar o veto, o prefeito alegou que o projeto, por tratar da organização administrativa e dos serviços públicos de saúde, invade a competência exclusiva do chefe do Executivo.