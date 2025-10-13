Taubaté: proposta permite alterar nome de rua em caso de desonra

Proposta

Sete vereadores de Taubaté protocolaram nessa segunda-feira (13) uma Pelom (Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município) que visa permitir a alteração de nomes de ruas do município nos casos em que os homenageados tiverem praticado "atos de desonra, indignidade, violação de direitos humanos ou outras condutas graves que desrespeitem a memória, os valores ou a imagem da cidade".

Autores

A proposta é assinada pelos vereadores Talita (PSB), Diego Fonseca (PL), Douglas Carbonne (Solidariedade), Isaac do Carmo (PT), Jessé Silva (Podemos), Vivi da Rádio (Republicanos) e Zelinda Pastora (PRD).