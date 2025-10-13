AGORA: Padrasto é preso acusado de espancar menino Isaac no Vale

A Polícia Civil prendeu na tarde desta segunda-feira (13) o padrasto do garoto Isaac Amaral Nunes, de 6 anos, que foi brutalmente agredido em Pindamonhangaba na noite de sexta-feira (10).

A Polícia Civil aponta o padrasto, identificado como Alexandre Cafalloni, de 32 anos, como principal suspeito das agressões contra o menino, que está internado em estado grave.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté, o menino teria sido violentamente agredido pelo padrasto, dentro de uma adega localizada na rua Agenor Pereira, Jardim Santa Cecília.