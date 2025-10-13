13 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
URGENTE

AGORA: Padrasto é preso acusado de espancar menino Isaac no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

A Polícia Civil prendeu na tarde desta segunda-feira (13) o padrasto do garoto Isaac Amaral Nunes, de 6 anos, que foi brutalmente agredido em Pindamonhangaba na noite de sexta-feira (10).

A Polícia Civil aponta o padrasto, identificado como Alexandre Cafalloni, de 32 anos, como principal suspeito das agressões contra o menino, que está internado em estado grave.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté, o menino teria sido violentamente agredido pelo padrasto, dentro de uma adega localizada na rua Agenor Pereira, Jardim Santa Cecília.

O caso é investigado como lesão corporal, com vítima menor de 14 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o pai do menino, Wesley Amaral Siqueira Nunes, que mora em São José dos Campos, o agressor teria pegado a cabeça da criança e batido várias vezes no chão, provocando fraturas no crânio e na face.

“Ele agrediu a criança, pegou a cabeça e bateu muitas vezes no chão. Chegou a trincar o crânio e a face dele. O neuro aqui do hospital falou que meu filho sobreviveu por Deus”, contou o pai, emocionado.

*Matéria em atualização

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários