AGORA: Padrasto é preso acusado de espancar menino Isaac no Vale

A Polícia Civil prendeu na tarde desta segunda-feira (13) o padrasto do garoto Isaac Amaral Nunes, de 6 anos, que foi brutalmente agredido em Pindamonhangaba na noite de sexta-feira (10).
A Polícia Civil aponta o padrasto, identificado como Alexandre Cafalloni, de 32 anos, como principal suspeito das agressões contra o menino, que está internado em estado grave.
De acordo com o boletim de ocorrência, registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté, o menino teria sido violentamente agredido pelo padrasto, dentro de uma adega localizada na rua Agenor Pereira, Jardim Santa Cecília.
O caso é investigado como lesão corporal, com vítima menor de 14 anos.
Segundo o pai do menino, Wesley Amaral Siqueira Nunes, que mora em São José dos Campos, o agressor teria pegado a cabeça da criança e batido várias vezes no chão, provocando fraturas no crânio e na face.
“Ele agrediu a criança, pegou a cabeça e bateu muitas vezes no chão. Chegou a trincar o crânio e a face dele. O neuro aqui do hospital falou que meu filho sobreviveu por Deus”, contou o pai, emocionado.
*Matéria em atualização