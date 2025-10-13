Projeto visa proibir honrarias para condenados em São José

Projeto

O vereador Carlos Abranches (Cidadania) apresentou projeto que visa instituir uma espécia de ficha limpa para os homenageados pela Câmara de São José dos Campos.

Proibição

Segundo a proposta, pessoas condenadas por qualquer crime não poderiam ser agraciadas com "títulos honoríficos, honrarias, homenagens, medalhas, moções, denominações de logradouros públicos ou quaisquer outras formas de reconhecimento público".