Projeto visa proibir honrarias para condenados em São José

Projeto
O vereador Carlos Abranches (Cidadania) apresentou projeto que visa instituir uma espécia de ficha limpa para os homenageados pela Câmara de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Proibição
Segundo a proposta, pessoas condenadas por qualquer crime não poderiam ser agraciadas com "títulos honoríficos, honrarias, homenagens, medalhas, moções, denominações de logradouros públicos ou quaisquer outras formas de reconhecimento público".
Crimes
Segundo o projeto, a proibição seria aplicada a pessoas condenadas "com decisão transitada em julgado" (ou seja, em processos em que não cabem mais recursos), "por todo e qualquer crime, sejam eles hediondos ou não, especialmente crimes contra a administração pública, crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, previstos na legislação penal ou especial, crimes de racismo, injúria racial ou outros previstos na legislação de combate à discriminação".
Antecedentes
Ainda de acordo com o projeto, as propostas de honrarias protocoladas na Câmara teriam que passar a ser apresentadas com a declaração de antecedentes criminais da pessoa indicada.
Revogação
O projeto também prevê que, nos casos em que a condenação ocorrer após a homenagem ser concedida, a Mesa Diretora da Câmara poderá revogar a honraria e "promover a retirada do nome da pessoa homenageada de registros, placas ou outros meios oficiais de divulgação, quando couber".
Justificativa
"As homenagens concedidas pelo Legislativo possuem caráter simbólico e representam o reconhecimento público da sociedade, por meio de seus representantes, a pessoas cujas trajetórias se destacam positivamente. Conceder tais reconhecimentos a indivíduos condenados por crimes hediondos, contra a administração pública, de violência doméstica ou de discriminação racial seria incompatível com os valores éticos que devem nortear a atuação institucional desta Casa", justificou Abranches no projeto.
Tramitação
Protocolado na última sexta-feira (10), o projeto será lido na sessão ordinária da próxima quinta-feira (16) e depois passará pela análise das comissões permanentes.