Taubaté identifica 30 áreas públicas para ceder para empresas

A Prefeitura de Taubaté já identificou pelo menos 30 áreas públicas que poderão ser cedidas para empresas, por meio do PIT (Programa de Incentivos de Taubaté). A informação foi repassada à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Ariel Katz (PDT), que havia sido aprovado por unanimidade em plenário.

Dos seis distritos industriais da cidade, apenas o do São Gonçalo não tem nenhuma área disponível. As 30 áreas, que têm entre 2 mil metros quadrados e 700 mil metros quadrados, estão distribuídas nos outros cinco distritos industriais.