'Golpe': Engenheiro de SJC é julgado pelo STF por ataque às urnas

O engenheiro Carlos Moretzsohn, formado pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José dos Campos, começa a ser julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça-feira (14) por envolvimento na trama golpista, que buscava manter Jair Bolsonaro (PL) no poder, impedindo a posse de Lula (PT).

Moretzsohn, formado pelo ITA em 1977 e presidente do Instituto Voto Legal, integra o núcleo 4 da denúncia, acusado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) de organizar ações de desinformação sobre o processo eleitoral, com notícias falsas e ataques virtuais a instituições e autoridades, durante as eleições de 2022.

