Emenda de governistas visa permitir moradias em áreas industriais

Emenda
Uma emenda assinada por 10 dos 13 vereadores da base aliada ao governo do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), visa permitir a construção de moradias vinculadas a programas de habitação de interesse social em áreas industriais do município.
Assinatura
Apresentada na noite da última quinta-feira (9), a emenda tem autoria de Lino Bispo (PL) e coautoria de Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP) e Sidney Campos (PSDB). Todos esses são aliados ao governo. Além deles, Roberto Chagas (PL), que migrou no mês passado para a oposição, é outro coautor.
Exceções
Os três vereadores da base aliada ao prefeito que não assinaram a emenda foram Zé Luís (PSD), que é o líder do governo, Claudio Apolinario (PSD) e Roberto do Eleven (PSD), que preside a Câmara.
Zoneamento
Segundo a emenda, que foi apresentada ao projeto do prefeito que altera a Lei de Zoneamento, as moradias poderiam ser construídas em áreas de Zupi 1 (Zona de Uso Predominantemente Industrial Um) e Zupi 2 (Zona de Uso Predominantemente Industrial Dois). Pela legislação vigente, a Zupi 1 compreende plantas industriais, nas quais são admitidas apenas atividades comerciais e serviços complementares ao processo industrial. Já a Zupi 2 consiste em "áreas destinadas à localização de atividades comerciais, de serviços e institucionais de baixo a alto nível de impacto urbanístico e ambiental, o uso industrial de baixo a médio-alto potencial de incomodidade e as atividades geradoras de ruído noturno".
Justificativa
No texto da emenda, os vereadores alegam que "a destinação urbanística vigente, ao vedar o uso habitacional nessas áreas, impede o aproveitamento de glebas aptas à implantação de empreendimentos que poderiam atender justamente a parcela da população mais vulnerável, que enfrenta os efeitos diretos do expressivo déficit habitacional do município".
Reação
A coluna apurou que embora a emenda tenha sido assinada por 10 dos 13 aliados do prefeito, a proposta não foi bem recebida no governo, que teria solicitado que os vereadores retirassem o apoio ao texto.
Autor
Autor da emenda, Lino Bispo afirmou que a proposta não foi debatida diretamente com a Prefeitura, mas que teria sido discutida com o líder do governo na Câmara. "A emenda foi debatida lá embaixo entre nós [vereadores, na Câmara], juntamente com o líder do governo. O Zé Luís estava por dentro da questão da emenda. Inclusive o líder não se opôs, ele só questionou se a emenda não prejudicaria o projeto por causa da audiência pública, mas há um entendimento que não tem essa necessidade [de fazer nova audiência pública para debater apenas a emenda]".
Líder
Já o líder do governo na Câmara fez ressalvas à tramitação da emenda. "Na condição de líder do governo, cabe a mim organizar as pautas, projetos e documentos previamente discutidos pela base governista. Esse processo garante o alinhamento e a coerência das decisões tomadas em conjunto. A emenda em questão não seguiu esse rito normal", disse Zé Luís.
Prefeitura
Questionada pela reportagem, a Prefeitura afirmou que não iria se manifestar sobre a emenda proposta por 10 dos 13 vereadores governistas.
Tramitação
A emenda passará pela análise das comissões de Justiça, Redação e Direitos Humanos, de Economia, Finanças e Orçamento e de Planejamento Urbano, Obras e Transportes. Caso as três comissões emitam pareceres contrários, o texto será arquivado.