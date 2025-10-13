Emenda de governistas visa permitir moradias em áreas industriais

Emenda

Uma emenda assinada por 10 dos 13 vereadores da base aliada ao governo do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), visa permitir a construção de moradias vinculadas a programas de habitação de interesse social em áreas industriais do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Assinatura

Apresentada na noite da última quinta-feira (9), a emenda tem autoria de Lino Bispo (PL) e coautoria de Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP) e Sidney Campos (PSDB). Todos esses são aliados ao governo. Além deles, Roberto Chagas (PL), que migrou no mês passado para a oposição, é outro coautor.