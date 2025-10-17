Centro poliesportivo está de cara nova no Bosque dos Eucaliptos

A Prefeitura entregou o novo Poliesportivo Bosque dos Eucaliptos, na área verde do bairro, para a população em setembro. No espaço repaginado, os moradores vão poder praticar atividades físicas e de lazer para todas as idades.

Ampliada e modernizada, a unidade vai oferecer melhores condições aos frequentadores. A quadra poliesportiva recebeu cobertura, arquibancada, alambrado e telas para-bolas, além de pintura do piso.

Também foi implantado um salão multiuso, com espelhos e piso adequado para práticas coletivas, como ginástica e artes marciais. O complexo contará com banheiro acessível para pessoas com deficiência e bebedouros.

Já o campo de grama também ganhou arquibancada e dois vestiários: um para os times da casa e outro destinado aos visitantes. Uma novidade foi a construção da quadra society, que será mais um local para jogar futebol.