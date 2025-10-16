16 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

CONTEÚDO DE MARCA

São José mantém aprovação alta em segurança pública, com 86,3%

Por Prefeitura de São José dos Campos | OVALE BrandStudio
| Tempo de leitura: 1 min
Cláudio Vieira/PMSJC

A segurança pública de São José dos Campos continua a se destacar com resultados positivos e grande aprovação popular. Segundo pesquisa recente da Indsat mostra que 86,3% da população aprova o serviço de segurança no município. A Guarda Civil Municipal obteve um dos melhores índices, com 90,7% de aprovação, representando um aumento de 1,1% em relação à primeira pesquisa do ano.

O município também se destaca pela queda nos índices criminais. Desde a criação do programa São José Unida, em 2017, a Prefeitura de São José dos Campos tem investido em tecnologia, integração e operações conjuntas entre as forças de segurança municipais, estaduais e federais.

