Brincadeira, diz padrasto após jogar Isaac no chão; caso é grave

O padrasto de 32 anos acusado de agredir violentamente o pequeno Isaac Amaral Nunes, de seis anos, que segue internado em estado grave no hospital em Taubaté, disse à mãe do menino que “tudo não passou de uma brincadeira”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, Alexandre Cafalloni teria pegado a cabeça da criança e batido diversas vezes no chão, provocando fraturas no crânio e na face. O suspeito continua foragido. As agressões aconteceram na última sexta-feira (10), em Pindamonhangaba.