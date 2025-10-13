Brincadeira, diz padrasto após jogar Isaac no chão; caso é grave

O padrasto de 32 anos acusado de agredir violentamente o pequeno Isaac Amaral Nunes, de seis anos, que segue internado em estado grave no hospital em Taubaté, disse à mãe do menino que “tudo não passou de uma brincadeira”.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, Alexandre Cafalloni teria pegado a cabeça da criança e batido diversas vezes no chão, provocando fraturas no crânio e na face. O suspeito continua foragido. As agressões aconteceram na última sexta-feira (10), em Pindamonhangaba.
O pai do menino, Wesley Amaral Nunes, contou que o filho passou por uma cirurgia delicada na cabeça para retirar um coágulo de sangue. Segundo ele, parte do crânio de Isaac precisou ser removida, já que os ossos estavam estilhaçados em uma região extensa.
“Ele ainda se encontra entubado. Fez uma cirurgia para tirar um quadro de sangue da cabeça, só que vai ficar sem uma parte do crânio, porque o médico disse que estava todo estilhaçado, uma parte grande”, disse o pai.
Após a agressão, o suspeito e a mãe da criança levaram o menino ao hospital, tentando enganar a equipe médica, dizendo que ele havia caído de uma cadeira. A enfermeira de plantão, no entanto, desconfiou das lesões e alertou a polícia. O homem fugiu do local. A mulher foi contida por funcionários até a chegada das autoridades.
Segundo o registro policial, a mãe da criança disse que mentira sobre o filho por temer o companheiro, em razão de ele ter “muitas armas” em casa. Ela depois se retratou no hospital e confirmou a agressão sofrida pelo menino.
A mulher também permitiu a entrada de policiais militares na residência, que apreenderam uma pistola da marca Taurus, calibre 9mm, com 80 munições íntegras, além de dois carregadores vazios e maleta de transporte. Também foram encontrados um fuzil e uma pistola, ambos de airsoft.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal grave contra menor de 14 anos. O crime ocorreu na noite de sexta (10), dentro de uma adega localizada na rua Agenor Pereira, no bairro Jardim Santa Cecília, em Pindamonhangaba.
O menino foi inicialmente internado em Pindamonhangaba e, diante da gravidade do quadro, transferido para Taubaté, onde passou por cirurgia emergencial para conter sangramento intracraniano e tratar fraturas múltiplas na face e no crânio.
O caso é investigado pela equipe do delegado Carlos Eduardo Nascimento, com apoio da escrivã Fabiana de Mello.
O Conselho Tutelar acompanha a família, e o pai da criança informou que pretende entrar na Justiça pela guarda do filho, reforçando que já havia denúncias anteriores de maus-tratos contra o suspeito.
A Polícia Civil prossegue com as buscas para localizar e prender Alexandre Cafalloni, que segue foragido desde o dia do crime. Informações sobre o paradeiro do agressor podem ser repassadas anonimamente pelo 181 (Disque Denúncia) ou pelo 190 (Polícia Militar).