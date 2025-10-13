Piano à luz de 2.000 velas

Milhares de velas vão iluminar o Memorial de Arte Adelio Sarro, em Vinhedo, na sexta-feira, 17 de outubro, a partir das 21h, quando o pianista e integrante da Família Lima, Allen Lima, apresenta o espetáculo Candle Night. A apresentação promete uma experiência musical intimista em meio às esculturas de Adélio Sarro, o “Picasso Brasileiro”. Com arranjos inéditos e interpretações marcantes, Allen mescla a sofisticação da música clássica com sucessos da música pop em um cenário de pura arte. “É uma celebração da música como arte viva, que emociona, conecta e transforma”, define o artista. O evento integra o Plano Anual de Atividades MAAS - PRONAC 248956, viabilizado pela Lei Rouanet, e conta com patrocínio do Grupo Belenus, Usina Santa Lúcia e A. Raymond Brasil, garantindo ingressos a preços populares. Endereço: Rua Ursa Maior, 20 – Mirante das Estrelas, Vinhedo). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Informações: @memorialdearteadeliosarro e (19) 99690-6227.

Crédito: Wesley Fonseca

