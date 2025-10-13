Casa da Amizade recebe peça de Machado de Assis em São José

A Casa da Amizade de São José dos Campos, localizada no bairro Vila Ema, na região central, recebe o grupo Projeto Letras no Palco com o espetáculo “O Enfermeiro”, no dia 14 de novembro, às 19h.

O evento tem como objetivo arrecadar fundos que serão destinados, neste ano, aos projetos sociais realizados por grupos de Rotary Club de São José dos Campos, como o Projeto Visão para um Mundo Melhor e o Natal do Bem, que hoje já atendem mais de 4 mil crianças anualmente.