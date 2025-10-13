Casa da Amizade recebe peça de Machado de Assis em São José

A Casa da Amizade de São José dos Campos, localizada no bairro Vila Ema, na região central, recebe o grupo Projeto Letras no Palco com o espetáculo “O Enfermeiro”, no dia 14 de novembro, às 19h.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O evento tem como objetivo arrecadar fundos que serão destinados, neste ano, aos projetos sociais realizados por grupos de Rotary Club de São José dos Campos, como o Projeto Visão para um Mundo Melhor e o Natal do Bem, que hoje já atendem mais de 4 mil crianças anualmente.
O espetáculo possui classificação indicativa para maiores de 12 anos. Os interessados já podem reservar seus ingressos pelo WhatsApp (12) 98194-7145.
A apresentação conta a história de Procópio, homem simples que copiava textos da Bíblia e que, após se tornar enfermeiro, passa a conviver com as exigências e limitações de sua nova rotina. Diante das dificuldades do trabalho e das humilhações sofridas por parte de seu “paciente”, ele se vê dividido entre o dever moral e o desejo de libertação.
Baseada no conto homônimo de Machado de Assis, a peça conduz o público a uma profunda reflexão sobre o comportamento humano, revelando as contradições entre aparência e essência, razão e emoção, e a fragilidade das convicções morais.