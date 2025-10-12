Padre morre em igreja após celebrar missa para Nossa Senhora

Um padre morreu instantes após celebrar a missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na manhã deste domingo (12), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).
O religioso, identificado como padre Michelangelo Rameiro, conhecido como padre Miguel, havia acabado de concluir a celebração especial pelo Dia da Padroeira do Brasil, na comunidade São José, pertencente ao Santuário Nossa Senhora de Fátima, quando sofreu um mal súbito ao retirar os paramentos no fim da cerimônia.
De acordo com informações da paróquia, fiéis e membros da comunidade tentaram prestar socorro imediato, mas o sacerdote não resistiu e morreu ainda dentro da igreja, minutos após encerrar a missa.
Homenagem à Padroeira do Brasil
O padre Miguel participou ativamente da solenidade religiosa que marcou o dia de Nossa Senhora Aparecida. Durante a celebração, ele carregou a imagem da santa em procissão e abençoou as crianças da comunidade, emocionando os fiéis.
“Foi uma celebração linda, cheia de fé e devoção. Ninguém imaginava que seria sua última missa”, relatou uma paroquiana que acompanhou o momento.
Nota de pesar
O Santuário Nossa Senhora de Fátima, pertencente à Diocese de Paranaguá, emitiu uma nota de pesar lamentando profundamente a morte do sacerdote.
“O padre Miguel encerrou sua missão terreno logo após honrar Nossa Senhora Aparecida com fé e devoção. Que Deus o receba na eternidade e conforte nossos corações”, diz o comunicado.
Padre Miguel atuava como Vigário Paroquial e era conhecido na região pelo carisma e dedicação à comunidade.
Luto na comunidade
A notícia da morte causou comoção entre os fiéis e se espalhou rapidamente pelas redes sociais, onde centenas de mensagens de carinho e agradecimento foram publicadas.
O velório e sepultamento do sacerdote devem ocorrer nesta segunda-feira (13), em horário e local ainda a serem confirmados pela Diocese.