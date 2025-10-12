Padre morre em igreja após celebrar missa para Nossa Senhora

Um padre morreu instantes após celebrar a missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na manhã deste domingo (12), em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

O religioso, identificado como padre Michelangelo Rameiro, conhecido como padre Miguel, havia acabado de concluir a celebração especial pelo Dia da Padroeira do Brasil, na comunidade São José, pertencente ao Santuário Nossa Senhora de Fátima, quando sofreu um mal súbito ao retirar os paramentos no fim da cerimônia.