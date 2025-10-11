Empresário que devia R$ 750 mil em pensão é preso na região

Um empresário de 60 anos foi preso nesta quinta-feira (9) em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, por dever mais de R$ 750 mil em pensão alimentícia. A prisão foi possível graças à integração do sistema de monitoramento municipal ao programa estadual Muralha Paulista, que conecta bases de dados criminais e informações de segurança em tempo real.

O homem foi identificado enquanto dirigia um Honda CR-V preto. As câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) reconheceram a placa do veículo por meio da tecnologia OCR (leitura automática de placas) e emitiram um alerta imediato à Polícia Municipal.