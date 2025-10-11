Empresário que devia R$ 750 mil em pensão é preso na região

Um empresário de 60 anos foi preso nesta quinta-feira (9) em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, por dever mais de R$ 750 mil em pensão alimentícia. A prisão foi possível graças à integração do sistema de monitoramento municipal ao programa estadual Muralha Paulista, que conecta bases de dados criminais e informações de segurança em tempo real.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O homem foi identificado enquanto dirigia um Honda CR-V preto. As câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) reconheceram a placa do veículo por meio da tecnologia OCR (leitura automática de placas) e emitiram um alerta imediato à Polícia Municipal.
Com o carro sendo acompanhado em tempo real, as equipes conseguiram abordar o motorista no bairro Pontal da Cruz. Após checagem, os agentes confirmaram que havia um mandado de prisão ativo, expedido pela Vara da Família de Santo Amaro, na capital paulista.
O empresário foi encaminhado à Delegacia de São Sebastião, onde permanece à disposição da Justiça.
O Muralha Paulista é uma plataforma que permite a integração entre os sistemas de monitoramento das cidades paulistas, ampliando a capacidade de rastrear veículos e localizar pessoas procuradas pela Justiça.