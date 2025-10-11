URGENTE: PM romeiro é morto a tiros por ladrão na Via Dutra

Um policial militar romeiro foi morto a tiros durante um assalto na Via Dutra, em Lorena, enquanto caminhava com primos até Aparecida.
Durante a peregrinação, o soldado Crispim caminhava com dois primos quando foi rendido por um criminoso na Via Dutra, em Lorena.
Segundo relatos, o agressor vestia roupas pretas e abriu fogo ao perceber a faixa refletiva que identificava o militar, efetuando três disparos.
O PM foi socorrido em estado grave e levado ao Pronto-Socorro de Lorena, mas não resistiu.
Antes do ataque fatal, por volta da madrugada, a PRF realizava comando contra embriaguez ao volante no km 57, quando um romeiro informou uma tentativa de roubo nas proximidades (região da fábrica Biemme e de um posto).
Uma equipe foi ao ponto indicado, sem localizar suspeitos. Cerca de 15 a 20 minutos depois, veio a notícia do policial baleado.
O soldado carregava mochila de romeiro com pertences pessoais e cerca de R$ 800, além do celular. O iPhone foi subtraído pelo autor. A pistola Glock .40 e o colete do PM foram recolhidos e entregues à corporação.
De acordo com os relatos, o policial estava armado, mas não chegou a efetuar disparos.
O caso é tratado, em tese, como latrocínio (roubo seguido de morte). A Polícia Civil deve requisitar perícia, levantar imagens de câmeras da Dutra e das adjacências e rastrear o celular subtraído para tentar identificar e prender o autor.