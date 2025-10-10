10 de outubro de 2025
PROJETO

Câmara de Taubaté quer criar uma rádio oficial do Legislativo

Por Sessão Extra | Taubaté
Divulgação/CMT
Casa já conta, desde 2004, com um canal oficial de TV
Rádio
A Câmara de Taubaté, que desde 2004 conta com um canal oficial de TV, quer criar agora uma rádio, que teria a programação transmitida pela internet.

Projeto
O projeto que cria a Rádio Câmara Taubaté foi apresentado essa semana pela Mesa Diretora, que é composta por cinco vereadores: Richardson da Padaria (União) é o presidente; Bobi (PRD) é o 1º vice-presidente; Bilili de Angelis (PP) é o 2º vice-presidente; Dentinho (PP) é o 1º secretário; e Ariel Katz (PDT) é o 2º secretário.

Impacto
O projeto não cita qual seria o gasto necessário para a criação da rádio. Outra proposta, também da Mesa Diretora, cria a função de confiança de chefe de operações de rádio e tv, que seria executada por um servidor de carreira, mediante acréscimo no salário. Nesse caso, a despesa extra anual seria de R$ 38 mil.

Comunicação
A TV Câmara de Taubaté foi criada em junho de 2004, inicialmente com sinal fechado. Em setembro de 2020, o canal recebeu autorização para migrar para o sinal aberto.

