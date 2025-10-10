Câmara de Taubaté quer criar uma rádio oficial do Legislativo

Rádio

A Câmara de Taubaté, que desde 2004 conta com um canal oficial de TV, quer criar agora uma rádio, que teria a programação transmitida pela internet.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Projeto

O projeto que cria a Rádio Câmara Taubaté foi apresentado essa semana pela Mesa Diretora, que é composta por cinco vereadores: Richardson da Padaria (União) é o presidente; Bobi (PRD) é o 1º vice-presidente; Bilili de Angelis (PP) é o 2º vice-presidente; Dentinho (PP) é o 1º secretário; e Ariel Katz (PDT) é o 2º secretário.