Câmara de SJC aprova a concessão do Parque Natural Augusto Ruschi

Concessão

A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (9) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que autoriza a concessão do Parque Natural Augusto Ruschi, que fica no Bairro Costinha e está fechado desde 2020. O texto seguirá para sanção do prefeito.

A favor

O projeto recebeu 15 votos a favor, dos vereadores: Anderson Senna (PL), Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Roberto Chagas (PL), Roberto do Eleven (PSD), Rogério do Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB) e Zé Luis (PSD).