Teatro Municipal recebe espetáculos de comédia em São Sebastião

O Teatro Municipal de São Sebastião apresenta neste fim de semana dois espetáculos de comédia com entrada gratuita: "E se fôssemos baleias?" e "A Herança do Tio Padre".
"E se fôssemos baleias?"
Nesta quinta (9) e sexta-feira (10), às 20h, o Coletivo Teatral A Digna apresenta "E se fôssemos baleias?".
A comédia critica o impacto do mercado nas relações humanas. A trama acompanha uma trabalhadora exausta que sonha ser uma baleia, é demitida e perde as sensações do próprio corpo.
A entrada é gratuita e a classificação é de 10 anos. Não é necessário reservar ingressos. Após a sessão de quinta-feira, haverá um bate-papo com todo o elenco.
"A Herança do Tio Padre"
No sábado (11), às 20h, o grupo Barracão da Vó, de Sorocaba, apresenta a comédia "A Herança do Tio Padre".
Ambientada nos anos 1970, a peça trata das discussões familiares sobre a herança de um tio padre recém-falecido. O espetáculo celebra os 60 anos de carreira da atriz Iracema Cavalcante, que interpreta o Tio Padre.
A entrada é gratuita e solidária. Os ingressos devem ser retirados pela plataforma Sympla, e o público é convidado a doar 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, ao Fundo Social de São Sebastião.
Após a apresentação, haverá um bate-papo, distribuição de livros autografados e sorteio de camisetas.
O Teatro Municipal de São Sebastião fica na avenida Doutor Altino Arantes, nº 2, no centro.