09 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
É GRÁTIS

Teatro Municipal recebe espetáculos de comédia em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Espetáculos de comédia gratuitos estão em cartaz no Teatro Municipal de São Sebastião
Espetáculos de comédia gratuitos estão em cartaz no Teatro Municipal de São Sebastião

O Teatro Municipal de São Sebastião apresenta neste fim de semana dois espetáculos de comédia com entrada gratuita: "E se fôssemos baleias?" e "A Herança do Tio Padre".

"E se fôssemos baleias?"

Nesta quinta (9) e sexta-feira (10), às 20h, o Coletivo Teatral A Digna apresenta "E se fôssemos baleias?".

A comédia critica o impacto do mercado nas relações humanas. A trama acompanha uma trabalhadora exausta que sonha ser uma baleia, é demitida e perde as sensações do próprio corpo.

A entrada é gratuita e a classificação é de 10 anos. Não é necessário reservar ingressos. Após a sessão de quinta-feira, haverá um bate-papo com todo o elenco.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"A Herança do Tio Padre" 

No sábado (11), às 20h, o grupo Barracão da Vó, de Sorocaba, apresenta a comédia "A Herança do Tio Padre".

Ambientada nos anos 1970, a peça trata das discussões familiares sobre a herança de um tio padre recém-falecido. O espetáculo celebra os 60 anos de carreira da atriz Iracema Cavalcante, que interpreta o Tio Padre.

A entrada é gratuita e solidária. Os ingressos devem ser retirados pela plataforma Sympla, e o público é convidado a doar 1 kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar, ao Fundo Social de São Sebastião.

Após a apresentação, haverá um bate-papo, distribuição de livros autografados e sorteio de camisetas.

O Teatro Municipal de São Sebastião fica na avenida Doutor Altino Arantes, nº 2, no centro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários