Teatro Municipal recebe espetáculos de comédia em São Sebastião

O Teatro Municipal de São Sebastião apresenta neste fim de semana dois espetáculos de comédia com entrada gratuita: "E se fôssemos baleias?" e "A Herança do Tio Padre".

"E se fôssemos baleias?"

Nesta quinta (9) e sexta-feira (10), às 20h, o Coletivo Teatral A Digna apresenta "E se fôssemos baleias?".

A comédia critica o impacto do mercado nas relações humanas. A trama acompanha uma trabalhadora exausta que sonha ser uma baleia, é demitida e perde as sensações do próprio corpo.