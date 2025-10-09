Atriz Denise Fraga faz palestra gratuita em São José dos Campos

A atriz Denise Fraga estará em São José dos Campos na segunda-feira (13), às 19h30, para ministrar a palestra "O intérprete e a comunicação do texto" no Cine Teatro Benedito Alves.
A atividade, que antecede o 39º Festivale (23 de outubro a 1º de novembro), é gratuita, aberta a artistas profissionais e ao público em geral. Há 230 vagas disponíveis que serão preenchidas por ordem de chegada no local, sendo requisito, a idade mínima de 18 anos.
O formato será de debate, com foco no trabalho de Denise no teatro, em especial na peça "Eu de você".
O Festivale, que este ano teve um aumento de 78% nas inscrições, contará com 26 espetáculos de cinco estados brasileiros.
O Cine Teatro fica na rua Dória, nº 935, no centro, em São José dos Campos.