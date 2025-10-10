Intimate wear, quando a lingerie e o pijama saem do quarto

Nas últimas semanas, as passarelas de Milão e Paris mostraram algo que, há alguns anos, talvez soasse improvável: lingeries e pijamas transformados em protagonistas de looks completos.

Para quem me segue há mais tempo isso não deveria ser surpresa, há bastante tempo tenho falado (e usado) o famoso loungewear que inclusive já foi tema por aqui. A questão é que desta vez as passarelas (e os holofotes da moda) trouxeram versões sofisticadas, acompanhadas de alfaiataria, transparências, brilho e atitude.Um convite ousado e, ao mesmo tempo, poético, para revisitar o que entendemos por vestir-se.