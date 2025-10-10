10 de outubro de 2025
JOSÉ LUIZ

Atriz Gabriela Duarte foi atração em pizzaria de São José

Por Interino | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Atriz Gabriela Duarte em São José
Atriz Gabriela Duarte em São José

Na noite do último domingo, 5 de outubro, a Troina Pizzaria Gourmet teve a honra de receber a visita da renomada atriz Gabriela Duarte, conhecida por seus diversos papéis marcantes na televisão brasileira.

Em passagem por São José dos Campos, Gabriela visitou a Troina para um momento de lazer e apreciação gastronômica. A atriz elogiou o ambiente acolhedor da casa e se encantou com o sabor das pizzas artesanais.

A presença de Gabriela movimentou a noite e reforçou o posicionamento da Troina como uma das pizzarias mais queridas da cidade, que une qualidade, sofisticação e uma experiência única aos seus clientes.

