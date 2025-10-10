Atriz Gabriela Duarte foi atração em pizzaria de São José

Na noite do último domingo, 5 de outubro, a Troina Pizzaria Gourmet teve a honra de receber a visita da renomada atriz Gabriela Duarte, conhecida por seus diversos papéis marcantes na televisão brasileira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em passagem por São José dos Campos, Gabriela visitou a Troina para um momento de lazer e apreciação gastronômica. A atriz elogiou o ambiente acolhedor da casa e se encantou com o sabor das pizzas artesanais.