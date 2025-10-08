Pauta: Câmara votará a concessão do Parque Natural Augusto Ruschi

Concessão

A Câmara de São José dos Campos deve votar nessa quinta-feira (9) o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que autoriza a concessão do Parque Natural Augusto Ruschi, que fica no Bairro Costinha e está fechado desde 2020.

Parque

O parque, que fica na Estrada Municipal Antônio Ferreira da Silva, foi criado em 2010 e tem 243 hectares de vegetação remanescente do bioma Mata Atlântica, além de fauna silvestre com várias espécies endêmicas e ameaçadas. Pelo projeto, a concessão teria prazo de até 35 anos.