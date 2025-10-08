Água de bica em Quiririm não deve ser consumida, diz Prefeitura

Água

A Prefeitura de Taubaté afirmou que a água da Bica do Sapo, em Quiririm, "deve ser considerada imprópria para consumo", pois não passa pela "realização de análises laboratoriais periódicas".

Requerimento

A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Moises Pirulito (PL), que havia sido aprovado por unanimidade em plenário.