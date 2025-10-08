Água de bica em Quiririm não deve ser consumida, diz Prefeitura

Água
A Prefeitura de Taubaté afirmou que a água da Bica do Sapo, em Quiririm, "deve ser considerada imprópria para consumo", pois não passa pela "realização de análises laboratoriais periódicas".
Requerimento
A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Moises Pirulito (PL), que havia sido aprovado por unanimidade em plenário.
Consumo
Segundo a Prefeitura, "para que a água seja considerada própria ao consumo humano, é necessário o cumprimento das normas previstas na legislação vigente, o que inclui a realização de análises laboratoriais periódicas. Assim, pelo simples fato de não ser submetida a essas análises, a água da referida bica deve ser considerada imprópria para consumo".
Placas
A Prefeitura afirmou ainda que chegou a instalar "duas placas informativas com os dizeres 'Água imprópria para consumo'" na bica, mas que ambas "foram retiradas sem anuência da Vigilância Sanitária, provavelmente em decorrência de atos de vandalismo".