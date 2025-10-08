08 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

BICA DO SAPO

Água de bica em Quiririm não deve ser consumida, diz Prefeitura

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google Street View
Segundo Prefeitura, como a água da Bica do Sapo não passa por ‘análises laboratoriais periódicas’, deve ‘ser considerada imprópria para consumo’
Segundo Prefeitura, como a água da Bica do Sapo não passa por ‘análises laboratoriais periódicas’, deve ‘ser considerada imprópria para consumo’

Água
A Prefeitura de Taubaté afirmou que a água da Bica do Sapo, em Quiririm, "deve ser considerada imprópria para consumo", pois não passa pela "realização de análises laboratoriais periódicas".

Requerimento
A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Moises Pirulito (PL), que havia sido aprovado por unanimidade em plenário.

Consumo
Segundo a Prefeitura, "para que a água seja considerada própria ao consumo humano, é necessário o cumprimento das normas previstas na legislação vigente, o que inclui a realização de análises laboratoriais periódicas. Assim, pelo simples fato de não ser submetida a essas análises, a água da referida bica deve ser considerada imprópria para consumo".

Placas
A Prefeitura afirmou ainda que chegou a instalar "duas placas informativas com os dizeres 'Água imprópria para consumo'" na bica, mas que ambas "foram retiradas sem anuência da Vigilância Sanitária, provavelmente em decorrência de atos de vandalismo".

