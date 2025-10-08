Leona Cavalli apresenta 'Elogio da Loucura' em São José

O Centro Cultural Sesi São José dos Campos recebe o espetáculo "Elogio da Loucura" em curta temporada nos dias 10, 11 e 12 de outubro. A peça terá sessões na sexta-feira e sábado, às 20h, e no domingo, às 19h. A classificação indicativa é de 16 anos.

Protagonizada por Leona Cavalli, a peça é uma adaptação do texto homônimo de Erasmo de Rotterdam, teólogo da Idade Média.

