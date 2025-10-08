Leona Cavalli apresenta 'Elogio da Loucura' em São José

O Centro Cultural Sesi São José dos Campos recebe o espetáculo "Elogio da Loucura" em curta temporada nos dias 10, 11 e 12 de outubro. A peça terá sessões na sexta-feira e sábado, às 20h, e no domingo, às 19h. A classificação indicativa é de 16 anos.
Protagonizada por Leona Cavalli, a peça é uma adaptação do texto homônimo de Erasmo de Rotterdam, teólogo da Idade Média.
Publicado originalmente em 1511, o texto já trazia críticas à hipocrisia social e aos vícios. Na versão atual, Leona Cavalli interpreta a figura da Loucura com o mesmo discurso irônico e sarcástico do texto original refletindo a sociedade ao longo dos tempos.
O espetáculo conta com música ao vivo, uma mistura de popular e o erudito, executada por Rafa Ducelli (violoncelo) e Cika (percussão).
A dramaturgia é assinada por Leona Cavalli e Eduardo Figueiredo, que também assume a direção.
As sessões sãi gratuitas mediante reserva de ingressos na plataforma Meu SESI.
O Sesi fica na avenida Cidade Jardim, nº 4389, Bosque dos Eucaliptos.