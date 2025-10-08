São José Criança: diversão gratuita para a criançada no parque

A Prefeitura de São José dos Campos preparou o evento São José Criança, uma programação em comemoração ao Dia das Crianças, no domingo (12), no Parque da Cidade, em Santana. As atividades começam às 11h, vão até as 17h e são todas gratuitas.

As crianças poderão se divertir com futebol de sabão, cabeleireiro maluco, apresentações infantis, uma rua de lazer, brinquedos infláveis, além da distribuição de pipoca, algodão doce e sorvete.

