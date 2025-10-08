08 de outubro de 2025
DIA DAS CRIANÇAS

São José Criança: diversão gratuita para a criançada no parque

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMSJC
Evento São José Criança vai oferecer diversão gratuita no Dia das Crianças
Evento São José Criança vai oferecer diversão gratuita no Dia das Crianças

A Prefeitura de São José dos Campos preparou o evento São José Criança, uma programação em comemoração ao Dia das Crianças, no domingo (12), no Parque da Cidade, em Santana.  As atividades começam às 11h, vão até as 17h e são todas gratuitas.

As crianças poderão se divertir com futebol de sabão, cabeleireiro maluco, apresentações infantis, uma rua de lazer, brinquedos infláveis, além da distribuição de pipoca, algodão doce e sorvete.

Também estarão presentes alguns personagens, como a Patrulha Canina, Rapunzel, Elsa e Olaf do Frozen, Marsha e o Urso, Batman e o Homem Aranha e haverá uma ação do Educamob, que promove educação de trânsito de forma lúdica.

O Parque da Cidade fica na avenida Olivo Gomes, nº 100, Santana.

