São José Criança: diversão gratuita para a criançada no parque

A Prefeitura de São José dos Campos preparou o evento São José Criança, uma programação em comemoração ao Dia das Crianças, no domingo (12), no Parque da Cidade, em Santana. As atividades começam às 11h, vão até as 17h e são todas gratuitas.
As crianças poderão se divertir com futebol de sabão, cabeleireiro maluco, apresentações infantis, uma rua de lazer, brinquedos infláveis, além da distribuição de pipoca, algodão doce e sorvete.
Também estarão presentes alguns personagens, como a Patrulha Canina, Rapunzel, Elsa e Olaf do Frozen, Marsha e o Urso, Batman e o Homem Aranha e haverá uma ação do Educamob, que promove educação de trânsito de forma lúdica.
O Parque da Cidade fica na avenida Olivo Gomes, nº 100, Santana.