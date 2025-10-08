08 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
DOWN DAY

Encontro debate autonomia e desenvolvimento na Síndrome de Down

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/MS
Encontro contará com palestras de especialistas e pessoas com T21, além de rodas de conversas
O Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, receberá o evento "Down Day" neste domingo (12). O encontro vai debater o desenvolvimento e autonomia de crianças com Trissomia do Cromossomo 21 (T21), a Síndrome de Down.

O principal objetivo do evento é dar visibilidade à condição, quebrar preconceitos e levar informação acessível para a sociedade.

Uma Roda de Conversa, a partir das 9h30, reunirá diversos especialistas e palestrantes, entre eles, a médica pediatra Patrícia Bolfarini, a professora Denyse Barra; a fisioterapeuta Lívia Coelho, e os palestrantes com T21, Samuel Sestaro e Isabela Fernandes.
A programação também inclui aula de alongamento (9h), uma feira de mães atípicas (das 9h às 12h), apresentação do grupo de dança da Asin (10h30) e música com a cantora Twyla e Banda (10h45).

A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.

O parque fica na rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes, nº 302, Vila Adyana, São José dos Campos.

