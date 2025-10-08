Encontro debate autonomia e desenvolvimento na Síndrome de Down

O Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, receberá o evento "Down Day" neste domingo (12). O encontro vai debater o desenvolvimento e autonomia de crianças com Trissomia do Cromossomo 21 (T21), a Síndrome de Down.

O principal objetivo do evento é dar visibilidade à condição, quebrar preconceitos e levar informação acessível para a sociedade.

