Encontro debate autonomia e desenvolvimento na Síndrome de Down

O Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, receberá o evento "Down Day" neste domingo (12). O encontro vai debater o desenvolvimento e autonomia de crianças com Trissomia do Cromossomo 21 (T21), a Síndrome de Down.
O principal objetivo do evento é dar visibilidade à condição, quebrar preconceitos e levar informação acessível para a sociedade.
Uma Roda de Conversa, a partir das 9h30, reunirá diversos especialistas e palestrantes, entre eles, a médica pediatra Patrícia Bolfarini, a professora Denyse Barra; a fisioterapeuta Lívia Coelho, e os palestrantes com T21, Samuel Sestaro e Isabela Fernandes.
A programação também inclui aula de alongamento (9h), uma feira de mães atípicas (das 9h às 12h), apresentação do grupo de dança da Asin (10h30) e música com a cantora Twyla e Banda (10h45).
A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.
O parque fica na rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes, nº 302, Vila Adyana, São José dos Campos.