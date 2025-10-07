Na Câmara de São José, governo barra 3 requerimentos da oposição

Requerimentos
Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de São José dos Campos, a base aliada ao governo Anderson Farias (PSD) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (7) um total de três requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura.
A favor
Dos 21 vereadores, oito votaram a favor dos requerimentos: Amélia Naomi (PT), Anderson Senna (PL), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL). Todos esses parlamentares são da oposição.
Contra
Outros 12 vereadores votaram contra a maioria dos requerimentos: Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério do Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB) e Zé Luis (PSD). O presidente da Câmara, Roberto do Eleven (PSD), que também é da base governista, votaria apenas em caso de empate.
Fundação
No primeiro requerimento, Carlos Abranches pedia informações sobre as contratações e credenciamentos realizados pela FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo). O texto foi rejeitado por 12 a 8.
Endometriose
No segundo requerimento, Abranches pedia "informações sobre a ausência de especialistas em endometriose na rede pública de saúde do município". O texto foi rejeitado por 12 a 8.
Revitalização
No terceiro requerimento, Fernando Petiti pedia "informações a respeito do plano de revitalização e reabertura de prédios históricos e culturais do município". O texto foi rejeitado por 11 a 9 - dos governistas, Lino Bispo votou a favor.
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.
Balanço
Apenas em 2023, a base aliada ao governo Anderson na Câmara barrou 182 requerimentos que cobravam informações da Prefeitura. Em 2024, a blindagem deixou de ser adotada a partir de agosto, quando a oposição passou a ter mais cadeiras. No início de 2025, com a bancada governista retomando a maioria, a manobra voltou a ser aplicada.