Câmara de Taubaté aprova contratação de professores temporários

Contrariando apontamento de inconstitucionalidade feito pela Procuradoria Legislativa, que é o órgão jurídico da Câmara de Taubaté, os vereadores aprovaram nessa terça-feira (7), por unanimidade, o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que visa retomar a contratação de professores temporários para a rede municipal de ensino.

A prática está proibida na cidade desde que o Tribunal de Justiça considerou inconstitucionais as normas que permitiam esse tipo de contrato - os julgamentos ocorreram em 2020 e 2021.